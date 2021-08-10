Якщо 80% вчителів будуть вакциновані, школи працюватимуть - експерт Міносвіти Проте, розглядаються різні сценарії на випадок локдауну

15:50, Сьогодні

У разі вакцинації 80% викладачів навчальний заклад з 1 вересня зможе працювати в стандартному, очному режимі, незалежно від того, в якій зоні розміщується заклад освіти. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко.

"Якщо 80% працівників установ освіти вакциновані, то в разі переходу тієї чи іншої місцевості з "зеленої" в іншу зону вони можуть працювати очно, в інших випадках використовується дистанційне навчання, тобто та перевірена практика, яка була в минулому навчальному році", - сказав Кононенко.

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Проте, за словами глави управління, розглядаються і інші сценарії, до яких потрібно бути готовими.

"Наразі у нас всі перебувають в "зеленій" зоні, ми б хотіли вірити в те, що 1 вересня, як каже наше законодавство, у нас почнеться нормальний навчальний рік. Але готовими ми повинні бути до різних сценаріїв, і розглядаємо всі основні варіанти, їх три. Може бути змішане навчання в окремих випадках, але хочемо, звичайно, щоб хоча б діти пішли до школи. Ми б хотіли, щоб були зроблені певні винятки для закладів дошкільної та спеціальної освіти, разом з Міністерством охорони здоров'я це зараз напрацьовуємо", - сказав чиновник.

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За словами Кононенка, в бюджеті на наступний рік виділені гроші на забезпечення вчителів ноутбуками, хоча всіх забезпечити неможливо.

"Звичайно, одночасно забезпечити сім'ї всіма ґаджетами - малоймовірно. Ми можемо говорити про можливості, які є у держави. Вперше в бюджеті на 2021 рік виділено 980 млн грн на забезпечення вчителів ноутбуками. Було прийнято рішення, що в разі, якщо установи освіти не будуть працювати в очному режимі, то вчителі повинні мати можливість організовувати дистанційний процес з дому", - сказав Кононенко.

Також він зазначив, що багато вчителів пройшли тренінги з дистанційного навчання, подолали психологічний бар'єр і змогли адаптуватися до нових умов викладання.

Як передає видання "Фокус", міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що навчання в школах може змінювати формат в залежності від ситуації з коронавірусом. Проте, станом на 15 липня лише 35% педагогів були вакциновані.

Доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" виступив з прогнозом, що в Україні до Дня Незалежності можливий сплеск захворюваності новим штамом коронавірусу "Дельта". "Я так думав, що до жовтня, але, швидше за все, в серпні вже буде, саме до Дня Незалежності вам буде подаруночок", - заявив лікар.