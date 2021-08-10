Голова Держкосмосу пояснив свої слова про космічний туризм в Україні: це реальні проєкти Україна має в своєму розпорядженні усі необхідні технології, зазначив Володимир Тафтай

17:20, Сьогодні

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" прокоментував свою гучну заяву щодо появи в Україні до 2030 року власного проєкту з запуску туристів у космос.

"Ми не плануємо робити це як державну програму і за бюджетний кошт. Я мав на увазі, що 2030 року буде більше можливостей злітати у космос. Пам'ятаєте, 100 років тому почалися перельоти літаком? Це було доволі незвичне явище і було для досить заможних людей. Але зараз складно знайти людину, яка ніколи не літала літаком. Саме в цьому сенсі я мав на увазі, що попит створює пропозицію. І якщо почалися польоти до космічного ліміту, до 100 км, то попит буде збільшуватись і буде збільшуватись пропозиція", - сказав Володимир Тафтай.

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Як пояснив глава Держкосмосу, це буде відбуватися в рамках приватної космічної ініціативи.

"Я впевнений, що знайдуться проєкти, знайдуться стартапи, які створять аналогічні проєкти і в Україні. Україна має всі технології, і взагалі, ті технології, які були використані під час польоту і Безоса, і Бренсона – там немає нічого такого, чого не існує в Україні. Тому абсолютно технічно реальні проєкти", - наголосив він.

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Нагадаємо, голова Держкосмосу України Володимир Тафтай в інтерв'ю УНН заявив, що в Україні буде свій проект у космічній галузі, який дозволить реалізувати космічний туризм.

"Я думаю, що це реальна перспектива. Але ця перспектива не 2-3-х років. Але в найближчій перспективі до 10 років, я впевнений, що в Україні відповідні проєкти з'являться, і тут дуже важливим є той факт, що ці технології кожен день удосконалюються. Думаю, що вартість такого туризму буде суттєво знижуватися. До 2030 року у нас обов'язково буде власний український проєкт, який буде запускати туристів в космос", - сказав Тафтай.

Зазначимо, що британський мільярдер Річард Бренсон 11 липня здійснив перший "туристичний" суборбітальний політ на кораблі компанії Virgin Galactic. Корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США — 80 км — і провів там кілька хвилин. Всього від зльоту до посадки корабля минуло близько години.