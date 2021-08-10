Гордон про заборону на в'їзд Моргенштерну: він нічого поганого про Україну не казав Журналіст заявив, що добре ставиться до репера

23:00, Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив, що йому незрозумілі причини заборони на в'їзд до України російському реперу Моргенштерну.

"Я добре ставлюся до Моргенштерна. Що стосується заборони на в'їзд до України, я думаю, що це перебільшення, тому що я вивчав питання - Моргенштерн у Криму не був. І нічого поганого про Україну ніколи не говорив. Тому для мене ця заборона незрозуміла, чесно скажу", - сказав Дмитро Гордон.

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Нагадаємо, що у 2021 році репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) планував дати одразу декілька концертів в Україні - в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Однак Міністерство культури за клопотанням Служби безпеки внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Валєєв подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати це рішення.

У грудні 2019 року виступ репера в Одесі завершився скандалом. Виконавець вийшов на сцену, попри оголошений траур у зв'язку зі смертельною пожежею, що сталася в Одеському коледжі економіки. Моргенштерн назвав жалобні заходи "показухою". Тоді прозвучали заклики заборонити реперу в'їзд до України, а на сайті президента з'явилася відповідна петиція.