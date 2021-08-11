Будемо обніматися, коли Росія все нам поверне: Гордон про скандал з Магучіх Журналіст вважає, що тренери повинні були провести роз'яснювальну роботу

13:35, Сьогодні

Українським спортсменам не варто обніматися і фотографуватися з російськими під прапором України. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" сказав журналіст Дмитро Гордон, коментуючи скандал з українською бронзовою призеркою зі стрибків у висоту Ярославою Магучіх.

Журналіст висловив подяку українським спортсменам, які завоювали медалі на Олімпіаді в Токіо.

"Я хочу вклонитися всім українським спортсменам, які завоювали для нашої країни медалі. Україна повинна їх вшановувати, сказати їм "спасибі", заплатити їм і їхнім тренерам великі гроші за їхню працю", - сказав Гордон.

Журналіст не засуджує спортсменку за спільне фото з росіянкою, але вважає, що спорт - це політика, і чинити так, використовуючи прапор України, не можна.

"Я її (Ярославу Магучіх - ред.) не хочу засуджувати, відразу скажу, але висловлю свою точку зору. Ось мені кажуть "спорт поза політикою, ну обнялась вона з росіянкою, так це ж наближає нашу дружбу". По-перше, спорт - це не просто політика, це велика політика. Невипадково диктатори так люблять проводити Олімпіади... Хто така Ласіцкене? Це спортсменка, яка прославляє Росію, державу Росія і прапор Росії, хоча вони під ним не виступали. Ти можеш обніматися з нею по-людськи, але коли за тобою російський прапор, ти обнімаєшся з людиною, яка представляє державу-агресора... Тренери або офіційна делегація повинні були спортсменам це пояснити", - сказав Гордон.

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Журналіст емоційно висловився з приводу того, що Росія "повинна повернути Україні вкрадене".

"Я за обійми, але після того, як вони повернуть нам те, що вкрали, і покаються, суки, за те, що вони наробили. Будемо обніматися, цілуватися й дружити, але спочатку статус-кво відновіть", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, українська спортсменка Ярослава Магучіх опинилася в центрі скандалу після спільної фотографії з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка отримала золоту медаль. Деякі українські спортсмени виступили на підтримку Магучіх. Зокрема, як передає видання "Гордон", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк заявив, що Магучіх патріотка України. "По-перше, ані на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України, і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. З приводу цькування дитини, якій 19 років, - я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що проблема саме в цьому полягає", - сказав Беленюк.