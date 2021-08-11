Винних у дрифті на Софійській площі покарають фінансово - міністр Олександр Ткаченко назвав інцидент знущанням з історичного центру Києва

15:59, Сьогодні

Організатори дрифту на Софійській площі в центрі Києва не відбудуться миттям площі, вони повинні понести фінансове покарання.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Думаю, на цьому ця історія не скінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва. Все це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, відповідно до яких такі дії або будь-які масові дії в буферних зонах повинні узгоджуватися з заповідником і міністерством. Думаю, що ми підемо і надалі з приводу того, щоб знайти й фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - підкреслив міністр.

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Ткаченко зазначив, що такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами - що, де, коли знімається, в якому масштабі".

При цьому він додав, що "такого роду ралі неприпустиме ні за яких умов".

Нагадаємо, що вранці 10 серпня на Софійській площі в Києві водії спорткарів влаштували дрифт біля історичної пам'ятки ЮНЕСКО "Софія Київська". Водії носилися пішохідною зоною без спеціальної огорожі й зіпсували плитку, залишивши чорні сліди. Усім обуреним пояснювали, що знімають рекламний ролик енергетичного напою зі співачкою Alyona Alyona, і що все відбувається з дозволу керівництва самої "Софії". Поліція про заїзд знала, у КМДА намагаються з'ясувати, чому ніхто не завадив такому екстриму у центрі столиці.

Міська влада вимагає від правоохоронців пояснень. Там відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Прибиральники намагаються відмити плитку біля унікальної пам'ятки ЮНЕСКО.

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в центрі Києва, записала відеокоментар, в якому пояснила свою поведінку.

"По-перше, це не була зйомка якоїсь реклами, чи зйомка якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанон, який входить до топ-10 дрифтерів світу… Також мене запевнили про те, що всі дозволи у них є, адміністрація надала, і після закінчення цього всього приїдуть клінінгові машини, які це все відчистять", - розповіла Alyona Alyona.