Лікар назвав Moderna найефективнішою вакциною проти штаму "Дельта" Лікар з Ізраїлю розповів про вакцинацію третьою дозою

16:28, Сьогодні

В Ізраїлі триває вакцинація від коронавірусу третьою дозою вакцини — подробиці розповів лікар з Ізраїлю Борис Бриль в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Уже третій тиждень йде вакцинація людей старших за 60 років, з наступного тижня починається вакцинація людей старших за 40 років з тієї причини, що третя доза Pfizer є ефективною саме проти "Дельти", тому що вірус пройшов певну мутацію. Дітей вакцинують з 12 до 16 років вже 1,5 місяця, багато дітей вже вакциновані", — сказав він.

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Також лікар заявив, що Moderna - найефективніша вакцина від штаму коронавірусу "Дельта".

"До речі, щодо Moderna, на сьогодні не потрібна третя доза, вона показала себе як найефективніша вакцина проти штаму" Дельта", — сказав він.

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Вакцина Moderna розроблена американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань. Вона є так званою РНК (мРНК)-вакциною, яка несе частину генетичного коду вірусу, і імунна система людини сама виробляє антигени. Вакцину вводять двома дозами. Другий укол в Україні рекомендують робити з інтервалом 28 днів, але за необхідності він може бути збільшений до 42 днів.

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами: CoviShield (Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), AstraZeneca виробництва Південної Кореї та Італії, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.

За добу 11 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 77, медпрацівників — 41), повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 588 осіб, летальних випадків — 24, одужали 1039 осіб.