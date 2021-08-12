У нас мало хворих, щоб проводити випробування ліків проти коронавірусу - академік Сергій Комісаренко розповів, що така програма діє давно, йдеться про переключення наявних ліків на лікування інших хвороб

16:52, Сьогодні

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала міжнародні випробування трьох препаратів, які використовуються проти інших хвороб, у застосуванні для лікування коронавірусу. Україна в цих випробуваннях не бере участь, оскільки в країні мало хворих. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко.

"Наскільки я знаю, Україна не бере участь у цих дослідженнях. Такі дослідження, як правило, робляться в тих країнах, в яких досить багато хворих. На щастя, у нас зараз мало хворих. Тобто треба набрати велику кількість - кілька десятків тисяч добровольців, які можуть бути заражені вірусом у зв'язку з тим, що у них в країні широке поширення вірусу", - сказав академік.

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Комісаренко розповів, що це не нова програма, і в її рамках вже пройшли випробування тисячі ліків, деякі з них не були прийняті.

"Друге - ця програма існує давно, вона називається "Солідарність", розроблена ВООЗ. І вчені з багатьох країн протестували десятки тисяч ліків. Частина ліків вже була дозволена для використання проти інших захворювань, тобто переключення на інше використання. Кілька сотень цих препаратів продемонстрували свою ефективність. Проте один дуже відомий, ремдесивір, так і не був прийнятий", - розповів учений.

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Як передає "Дзеркало тижня", ВООЗ випробовує три препарати: артесунат (від важких форм малярії); іматиніб (від деяких видів раку); інфліксімаб (від деяких імунних розладів). Ці ліки відібрала група експертів завдяки "потенціалу в зниженні ризику смерті госпіталізованих пацієнтів з COVID-19".

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що Україна може отримати революційний препарат від коронавірусу прямої дії. "Ми домовилися з компаніями-виробниками, зокрема це дві компанії в США, про постачання в Україну інноваційних препаратів для лікування COVID-19. Це препарати прямої дії, які сьогодні знаходяться на третій стадії клінічних досліджень. Ми думаємо, що це прорив, який разом з вакцинацією дозволить нам подолати пандемію", - сказав він.