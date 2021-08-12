Українці не підтримують ідеї Путіна і більше консолідуються – соціолог "Поступово зменшується різниця у світоглядних та ідеологічних орієнтаціях між регіонами України", - заявив Міщенко

18:46, Вчора

Опитування Центру Разумкова показало, що українці у всіх регіонах не підтримують ідеї у нещодавній статті президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

«Має велике значення те, що жителі всіх регіонів і соціально-демографічних груп не погоджуються з Путіним. Оскільки з точки зору путінської ідеології значна частина населення, і Путін це писав у своїй статті, підтримує його ідеї. Наше опитування показує, що це зовсім не так. Навіть на сході та на півдні більшість людей ці ідеї не поділяють», - зазначив соціолог.

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«Результати опитування говорять, що поступово зменшується різниця у світоглядних та ідеологічних орієнтаціях між регіонами. Якщо порівнювати з даними, які були ще 15 років тому, коли ми ставили запитання щодо світоглядних та ідеологічних орієнтацій, то різниця між регіонами була значно більшою, вона поступово зменшується. Тобто ми можемо говорити, що консолідація суспільства стає з часом більшою», - додав Міщенко.

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Українці в опитуванні висловилися стосовно останньої статті Володимира Путіна. 70% українців не згодні з тезами статті Путіна про єдність українців і росіян. Ще майже 20% - не визначилися. Такі дані опитування Центру Разумкова. З думкою російського президента погоджуються лише 12% опитаних. Здебільшого це люди похилого віку. Найбільше не згодні з Путіним на заході України – 90%, в центрі – 74%, на півдні – 59%, на сході – 52% респондентів.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців», в якій серед інших є твердження, що «росіяни й українці - один народ». Також автор статті визначає як «велику спільну біду, як трагедію стіну, що виникла в останні роки між Росією та Україною». Провину за це він покладає на «власні помилки, допущені в різні періоди», а також на «цілеспрямовану роботу» деяких сил.

Раніше в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" російський політичний оглядач Андрій Колесніков заявив, що Росія неухильно рухається в бік авторитаризму, відкату назад не буде, й очікувати зміни ставлення до України в кращий бік не має сенсу:

"Що можна очікувати стосовно України, чітко сказано в статті Путіна, вона важлива з точки зору того, що він підсумував свої історичні погляди. Україні, по суті, відмовлено в тому, що це самостійна держава, в уявленні Путіна це щось фольклорне, гілка російського народу, щось схоже на Виставку досягнень народного господарства. Це імперський підхід, який передбачає апеляцію до теорії змови. В уявленні Путіна незалежна Україна - Україна, керована Росією. Ніяких змін на українському напрямку в кращий бік не буде".