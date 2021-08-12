Чиновники їздять відпочити за держкошти — Беленюк про скандал з українською спортсменкою Жан Беленюк пообіцяв розібратися, чому з Мариною Килипко не було тренера

23:50, Вчора

Чиновники їздять на закордонні спортивні змагання, щоб розважитися, заявив в програмі "Народ проти" український борець, Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк. Так він прокоментував історію з українською спортсменкою, яка залишилася без тренера на Олімпіаді.

"Так, це відома історія, я вже направив звернення до Міністерства молоді та спорту для того, щоб з'ясувати, по-перше, склад цих делегацій поіменно, і по-друге, функціонал кожного делегата. У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають такі заходи, як Олімпійські ігри, як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви та відпочити й не ставлять у пріоритет потреби спортсменів", — заявив він.

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Беленюк розкритикував ситуацію, в якій опинилася стрибунка з України.

"І саме з такою ситуацією ми зіткнулися, коли спортсменка, яка стрибає з жердиною, просила слізно тричі, щоб її тренера взяли на Олімпійські ігри, тому що це технічний вид спорту, і кожна вказівка має вагу. В даній ситуації вона зайняла 5-е місце, ми будемо розбиратися в ситуації. Головний тренер, який формує команду зі стрибків з жердиною, її не почув, на жаль, і ми всі побачили цю емоційну промову зі сльозами", — сказав він.

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Нагадаємо, українська стрибунка з жердиною Марина Килипко розплакалася перед журналістами через те, що з нею не було її тренера. Спортсменка заявила, що у неї не було ніякої підтримки. "Чому його тут немає, я так ні від кого і не чула. Мене годували сніданками, але в підсумку мого тренера на Олімпіаді немає. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію", — поскаржилася вона.

Всього українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх в Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.