"Нацкорпус" анонсував протести під Офісом президента: в МВС відповіли Артем Шевченко запевнив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням порядку

11:08, Сьогодні

"Національний корпус" анонсував масштабні протести під Офісом президента в суботу 14 серпня. Ситуацію прокоментував у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС разом з іншим службами завжди підтримували та будуть підтримувати громадський порядок і законність під час всіх конституційно законних акцій протесту. Це пряма норма Конституції: громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, для висловлювання будь-якої своєї думки. Ця норма буде забезпечена. Безумовно, будуть підтримувати громадський порядок поліція, Нацгвардія, ДСНС", — запевнив він.

Читайте також: Аброськін прокоментував своє можливе призначення головою Нацполіції

За словами Шевченка, рівень потенційної загрози оцінюється заздалегідь.

"Перед тим, як діяти, керівники відповідних рівнів спочатку думають, зіставляють загрози, можливі дії та наслідки. Якщо наслідки мінімальні, то відповідні дії відбуваються керівником поліції разом з гвардійцями. Поліція буде на місці, гвардія буде на місці", — сказав він.

Читайте також: Вони гостро відчувають несправедливість: політолог про мотиви АТОвця з гранатою

Додамо, Нацкорпус збирається протестувати проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.

"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісну захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", — заявили організатори акції.

5 серпня в Харкові СБУ провела низку обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.