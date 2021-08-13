"Зруйнувати Систему": ведучий "Великої деолігархізації" про головну проблему суспільства Дмитро Белянський розповів про важливу сходинку боротьби з бідністю

16:47, Сьогодні

Про те, що є однією з головних проблемою суспільства, яку варто вирішувати, розповів автор і ведучий телевізійного проєкту "Велика деолігархізація", член наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський розповів в інтерв’ю сайту "Апостроф".

"Наша проблема — це бідність. І те, що єдиний працюючий соціальний ліфт називається "Система" — коли ти, ставши на державну посаду, починаєш багатіти за рахунок бідних. Тому те, що президент Зеленський пішов проти Системи, для мене набагато більше значить ніж те, що він поки називає це деолігархізація", — сказав він.

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Белянський назвав головний спосіб боротьби з бідністю.

"Шлях від бідності до багатства повинен зводитися до простого вибору з двох ліфтів — або хороша освіта і кар'єра у великій корпорації, або власний бізнес. Але спочатку треба зруйнувати Систему", — сказав він.

Раніше Белянський розповів, як "Велика деолігархізація" запросила на роботу колишню речницю президента Володимира Зеленського Юлію Мендель.

"Я вважаю, що Юлія Мендель в українській політиці — це як Грета Тунберг. Її багато критикують, але її слова заслуговують на увагу. І вона сама заслуговує на підтримку, бо занадто багато керованої та некерованої ненависті обрушилося за останній час на нашу колегу. Ми не могли не запропонувати їй роботу, тим більше що подати руку слабшому — це ще один філософський принцип акціонера МГУ", — сказав він.