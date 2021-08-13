Для Путіна це фетиш — політичний експерт про ймовірність повернення Криму Борис Тизенгаузен розповів, чому президент РФ не віддасть Крим

18:24, Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін ні за що не погодиться повернути Крим Україні — причини пояснив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Борис Тизенгаузен.

"Путін не віддасть Крим, тому що це вище економічних інтересів, це якийсь фетиш. У кожного автократа є свій фетиш — забрати, повернути, зібрати землі назад і увійти в історію як "збирач земель руських". Приєднати бетонною скрепою Керченського моста цей Крим. Якщо Путін віддасть Крим, які у нього тоді "досягнення" за всю його історію? Чеченські війни, Карабах, заморожені конфлікт в Придністров'ї, Грузія? Увійти в історію як людина, яка воювала з усіма своїми сусідами, вбила тисячі людей, і однак ці держави від тебе віддалилися. А ось відібрати шматок землі, у них це трактується по-іншому — відновив історичну справедливість. В історію він може увійти тільки з Кримом. Пробувши 20 років, він же практично як генсек, він же реально ні з чим. Що, економіка покращилася, або міжнародні відносини, або Росія стала лідером десь? Ні, поруч виріс Китай, який вже давно Росію перегнав за багатьма показниками. Тому, щоб увійти в історію, потрібно щось хапнути та сказати: "Ось мій фетиш". Тому Крим ніхто не віддасть при Путіні", — сказав він.

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Експерт зазначив, що з приводу Донбасу Росія теоретично може піти на поступки.

"Є не тільки Крим, у нас є і Донбас. І там, в принципі, зрушення можливі - відкриття КПВВ, розмінування, розведення військ, якісь, можливо, кластерні угоди. Але коли ми говоримо про Донбас і тут поруч про Крим, ми перекриваємо повністю переговори", — сказав він.

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Нагадаємо, 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України, відбудеться перший саміт Кримської платформи. Планується, що вона буде функціонувати на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Росія анексувала Крим 18 березня 2014 року, влаштувавши незаконний "референдум" про відділення Криму від України та "приєднання" його до РФ після введення на півострів своїх військових. Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн світу.