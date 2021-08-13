"Чистий маразм": Клімкін висловився щодо військових звань українських спортсменів Ексміністр розкритикував радянську практику

21:07, Вчора

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" назвав "маразмом" практику отримання українськими спортсменами-олімпійцями військових звань.

Коментуючи скандал на Олімпіаді з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка виявилася молодшим лейтенантом ЗСУ, Павло Клімкін сказав:

"Чистий маразм. Я сам починав з самбо і дзюдо на "Динамо", і тренер у нас був Хакімов, дуже відома людина, чемпіон Європи з самбо - капітан міліції. В радянські часи так було. Чистий маразм. Ну для чого давати звання? Ось Ярослава (Магучіх - ред.), кажуть, молодший лейтенант. Думаєш: для чого це насправді? Є історії у США, там теж є військові-спортсмени, але за цим немає ніяких фейків. Коли я дивлюся, що "Динамо", Збройні сили, пам'ятаєте, ЦСКА було... Це для мене як заслужений артист. Що таке заслужений артист? Знайдіть у Європі заслуженого, щоб йому дали якесь звання".

Читайте також: Мовний омбудсмен про скандал з Магучіх: треба тримати відповідальність за країну

Ексміністр вважає, що від такої практики в Україні потрібно відмовитися:

"Спорт - це спорт, Збройні сили - це Збройні сили. Пишаймося спортом і Збройними силами".

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, опинилася в центрі скандалу через фотографії обіймів з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Заступниця міністра пообіцяла провести бесіду зі спортсменкою після її повернення з Токіо.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром, фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає", - заявила вона.