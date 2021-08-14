У центрі Києва відбулися сутички біля Офісу президента: поліція застосувала газ В результаті постраждали вісім правоохоронців

15:08, Сьогодні

У Києві 14 серпня біля Офісу президента відбулися сутички з поліцією активістів "Національного корпусу", які протестують проти політичних репресій і поступок Росії щодо Донбасу та Криму.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24", протестувальники кидали фаєри і димові шашки, правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ. Як розповів про сутички речник МВС Артем Шевченко, учасники акції протесту на вулиці Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до будівлі Офісу президента.

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Ситуацію прокоментував голова Нацполіції України Ігор Клименко.

"Ми запропонували громадянам, які брали участь у мирних акціях, пройти перевірку відповідно до закону про Національну поліцію. Ми пам'ятаємо гіркий досвід 31 вересня 2015 року, коли принесли маленький предмет, який вибухнув, загинули 4 наших співробітники і сотня співробітників отримала тілесні ушкодження. Ми запропонували надати речі для огляду, всього-на-всього. Вони категорично відмовилися, в ультимативній формі. Далі була дана команда на атаку на підрозділи поліції", - сказав Клименко.

За його словами, з собою маніфестанти принесли 30 шин, "які намагалися підпалити і якими закидали співробітників поліції".

"Частину встигли підпалити, ми їх загасили, інші вилучили. Постраждали 7 правоохоронців поліції, 1 військовослужбовець. Всі отримали термічні опіки очей, у військового поранені руки. Це сталося через димові шашки і каміння, які летіли в правоохоронців. Ви також можете бачити, стоять пляшки з бензином, будемо з’ясовувати. Всього тут перебуває 300 правоохоронців, було 350, цього достатньо, щоб зупинити таку кількість агресивних людей. Вони заявили, що пішли по вул. Грушевського, яка їхня мета, незрозуміло, але наших сил достатньо для забезпечення порядку", - зазначив глава Нацполіції.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що потім протестувальники "пішли до будинку, де вони вважають, що проживає президент, на вул. Грушевського, 9".

"Але незважаючи на те, де громадяни проводять свої акції, поліція, Нацгвардія і ДСНС стежитимуть за безпекою і порядком. Якщо будуть порушення на зразок тих, що були на вулиці Банковій, то поліція реагуватиме. Сил правопорядку в Києві достатньо, щоб забезпечити порядок на будь-якій ділянці міста. Є повне розуміння того, як діяти", - підкреслив Шевченко.

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Зазначимо, що "Національний корпус" протестує проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.

"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісний захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", — заявили організатори акції.

5 серпня в Харкові СБУ провела низку обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.