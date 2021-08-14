В Одесі стартував 12-й міжнародний кінофестиваль: фото і відео Гостями заходу стали українські та іноземні зірки

22:11, Вчора

В Одесі 14 серпня стартував 12-й міжнародний кінофестиваль, присвячений 30-річчю незалежності України.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", на фестивалі чекають іноземних гостей. Серед них - продюсер Мальте Грунер, номінант на "Оскар" за фільм "Найнебезпечніша людина". Грунер привезе до Одеси стрічку "Поганий сусід", яку нещодавно презентували на Берлінському кінофестивалі. Він приїде під кінець фестивалю. Також чекають на актора і режисера Даніеля Брюля, якого знають за фільмом "Протистояння" і серіалом "Алієніст". Серед гостей буде і відомий режисер Террі Гілліам, який працював над фільмами "12 мавп" і "Страх і відраза в Лас-Вегасі".

"Атмосфера дуже приємна, швидше за все, багато хто чекав саме такого офіційного виходу, щоб сфотографуватися в кіношній атмосфері. Ми вже бачили кількох українських зірок, повинні бути Ольга Сумська, Ольга Полякова. Церемонія проходить в Одеському оперному театрі, ведучі Яніна Соколова та Макс Сікора", - повідомляє кореспондентка "Україна 24" з Одеси.

Основний акцент на фестивалі буде зроблено на українських стрічках. За 8 днів повинні показати 65 фільмів. До національної конкурсної програми увійшли 6 повнометражних стрічок і 8 короткометражок. Для студентів є можливість відвідати всі фільми за невелику ціну.

Фото: Odesa International Film Festival