Краще робити самим: експерт розповів про небезпечний склад магазинного печива Максим Несміянов розповів, на що звернути увагу при виборі печива

16:03, Сьогодні

Українцям продають печиво з незрозумілим маркуванням — про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Проблема наступна: українці дуже бідні. Але люди все одно хочуть солодкого, люди йдуть, купують, щоб розслабитися, але там їх чекає катастрофа. Був в Одесі з перевірками: заходжу в магазин на Привозі, все добре, гарний асортимент. Коробку підіймаю — 4 дні прострочення. Читаю склад, написано "київські солодощі", але місто-виробник Харків. Щось не сходиться. Читаю склад, Е102, Е110, Е122, Е124. Після цього пристойні люди пишуть "впливає на активність і увагу дітей", а чесніші додадуть ще й алергічну реакцію. Ці взагалі ані слова не написали, зате ціни понад 100 грн за кілограм. Запитання до Держпродспоживслужби: хто перевіряє маркування? Закон про маркування ввели, про якість та безпеку продуктів ввели, а людям все одно ось це продають", — заявив він.

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За словами експерта, виробники продуктів навмисно вводять покупців в оману.

"Ще як обманюють — не "Е-шку" пишуть, а пишуть "сорбат калію" або "уротропін", розписують поняття, щоб ввести в оману покупця. В Україні за імідж ніхто не переживає, головне — прибуток. Тому коли купуєте солодощі, дивіться, яка кількість емульгаторів використовувалася, що використовувалося як замінник какао-масла, що замість цукру, читайте склад. Повний хаос, соєвий лецитин у добавках, навіть якщо цукерки гарні та презентабельні. Окремий привіт чиновникам від українців: неможливо прочитати склад, це що за шрифт? ! У мене одна дурна порада українцям: робіть самі це печиво", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Також Максим Несміянов розповідав, які хитрощі маркетологів змушують покупця витрачати більше грошей. "Основний лайфхак, ви купуєте товар, і там є штрих-код — ви на місці його забиваєте в телефон, і вам весь склад, весь товар всюди у всіх супермаркетах вибиває. І ви бачите — обман це чи не обман. Не потрібно сьогодні бігати по всіх магазинах, достатньо зайти в інтернет з цим кодом, і ви все зрозумієте", — сказав він.