Соціолог про перепис населення в Україні: ситуація як у Судані Володимир Паніотто розповів, чи можна провести перепис населення в онлайн-форматі

20:32, Сьогодні

В Україні планують провести мобільний перепис населення у 2023 році. Чи вийде це зробити, розповів у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" соціолог Володимир Паніотто.

"Я не зовсім уявляю собі, як це буде проводитися. Але потрібно сказати, що чисто онлайн-перепис неможливий, тому що у нас приблизно 75% тільки мають доступ до інтернету і можуть ним користуватися. Якщо йдеться про мобільні оператори, то це 96% населення, і якщо буде опитування за допомогою мобільних телефонів, то ми зможемо опитати 96% населення. Але люди не будуть відповідати все одно таким чином, тому що й у звичайних опитуваннях є така проблема. Під час опитування Дубілета були розрахунки, він зробив дуже гарну річ, але це тільки кількість, а потрібно багато інших характеристик, від 20 до 40", — сказав він.

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За словами соціолога, Україна втрачає безліч даних про своїх громадян, не проводячи перепису.

"Україна — просто унікальна, подібна ситуація ще в Судані, але там весь час йде війна, і тільки там не провели двічі перепис, як рекомендує ООН. Ми втрачаємо дані про національний склад, сімейний, зайнятість, джерела доходу, і ще багато того, що збирається під час перепису. Наприклад, якщо в якомусь місті не побудують потрібну кількість дитячих садків, всі будуть мучитися, але будуть говорити, що винна влада, і не буде очевидно, що це через відсутність перепису", — сказав він.

Кабмін направив 82 млн 474,9 тис. гривень на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Про це йдеться в розпорядженні №884-р Кабінету міністрів. З огляду на ситуацію з введенням карантину в Україні, Державна служба статистики відпрацьовує питання розширення можливостей респондентів під час участі в інтернет-переписі населення. Зокрема, українці зможуть відповідати на запитання анкети за допомогою спеціального програмного забезпечення в мережі інтернет.

Нагадаємо, востаннє перепис населення проводився у 2001 році. На сьогодні, за оцінками НАН, в Україні проживає 38 млн населення без обліку окупованих територій, а до 2030 року залишиться менше ніж 36 млн. Станом на 1 січня 1993 року українців було 52 мільйони.