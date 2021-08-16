22 серпня "Україна 24" та новини "Сьогодні" відзначають День українця Глядачів привітають українці, які проживають за кордоном

12:05, Сьогодні

Цього року святкування з нагоди 30-річчя Незалежності України канал "Україна 24" та новини "Сьогодні" починають з 22 серпня на День українця — свята, яке інформаційна команда започаткувала три роки тому. Глядачів новинного каналу в ефірі та у соцмережах вітатимуть українці, які проживають за кордоном.

"За різними підрахунками, українців у світі – понад 60 мільйонів, з них майже третина проживає за межами історичної Батьківщини. І це гарний привід розказати про життя наших людей, які перебувають за кордоном. Тому напередодні Дня Незалежності ми вже втретє відзначаємо свято, яке є в нашому новинному календарі – День українця. Для нас це внесок у єднання української нації", – переконаний Юрій Сугак, головний редактор Новинної групи Україна.

Окрім святкування Дня українця, "Україна 24" та новини "Сьогодні" висвітлюватимуть головні події — церемонію нагородження нової державної премії "Національна легенда України" в Маріїнському палаці та офіційний візит Ангели Меркель в Україну.

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Нагадаємо, що "Україна 24" є лідером серед інформаційних каналів країни, має більш як 24-мільйонну аудиторію за кордоном, та продовжує переговори з провідними іноземними постачальниками телекомунікацій, щоб глядачі мали змогу дізнаватися про все найпершими не тільки в Україні, а й за її межами.