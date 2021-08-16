Що буде з евакуйованими з Афганістану в Україну: деталі від прикордонників Андрій Демченко розповів, куди далі відправляться люди, евакуйовані з Афганістану

15:00, Сьогодні

Що буде далі з людьми, яких Україна евакуювала з Афганістану, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Сьогодні вночі прибув рейс з Кабула, він приземлився в "Борисполі". До оформлення приєдналися прикордонники відповідно до законодавства. Ті іноземні громадяни, в яких були паспорти, відразу були оформлені на в'їзд до України. Частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина іноземців, громадян Афганістану, звернулася за захистом, щоб їм дали статус біженців в Україні", — сказав він.

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За словами Демченка, люди, яким потрібен статус біженців, зараз знаходяться в міграційній службі.

"Багато громадян Афганістану далі полетіли — у Францію, Туреччину, інші країни, купивши квитки. Частину, яка потребує захисту або їм нікуди їхати, передано співробітникам міграційної служби, які ними займатимуться надалі. Де вони проживатимуть, вирішуватиме міграційна служба", — розповів він.

Демченко додав, що прикордонники знаходяться в постійному очікуванні ймовірних нових рейсів з евакуйованими з Афганістану.

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Нагадаємо, Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. На цей момент в Афганістані знаходяться, за даними МЗС, 50 українців.

В Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики ведуть переговори про мирну зміну влади.