Треба діяти на випередження — дипломат про загрозу "Талібану" для України Маркіян Лубківський розповів, як Україні вберегтися від впливу подій в Афганістані

16:24, Сьогодні

Чи вплине ситуація в Афганістані на ситуацію в Україні, розповів дипломат Маркіян Лубківський у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я не хотів би додатково наганяти страх, який є сьогодні в Афганістані та у всьому світі. Ситуація справді критична. Ситуація не вплине (на Україну — ред.), але для того щоб так було, треба здійснити цілу низку заходів, які стосуються України. Дуже добре, що оперативно відреагувало Міністерство закордонних справ України й вже відбулася перша частина евакуації наших та інших громадян. Це перший момент.

Другий — міністерство планує посилити нашу дипломатичну присутність у Киргизстані. Це теж надзвичайно важливо з точки зору відстеження ситуації та подій в Афганістані", — сказав він.

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Також, на думку Лубківського, потрібно зібрати Раду національної безпеки та оборони України.

"Ми розуміємо, що "Талібан" — це не Афганістан, це значно ширше. Тому існує загроза поширення політики "Талібану", терористичної діяльності на інші держави. Ми повинні унеможливити такі речі у нас, в Україні. Тому я б рекомендував РНБО, яку очолює голова держави, провести найближчим часом спеціальне, можливо, закрите засідання за участю всіх силових відомств, насамперед Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, і обговорити ризики, які, ймовірно, існують для України. Я вірю, що таких ризиків небагато, але ми повинні діяти на упередження", — сказав він.

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Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики ведуть переговори про мирну зміну влади.

Тим часом натовпи афганців намагаються покинути країну, вони влаштували стовпотворіння в аеропорту Кабула. Люди навіть пробували полетіти, зачепившись за шасі та інші частини літаків, деякі з них загинули, зірвавшись з літака при наборі висоти.

Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. На цей момент в Афганістані залишаються, за даними МЗС, 50 українців.