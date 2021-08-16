Вбило струмом під час купання: на Чернігівщині сталася трагедія на корпоративі Обставини смерті двох осіб вивчає поліція

21:28, Вчора

В Чернігівській області на території приватного готельного комплексу двох відпочивальників вбило струмом в озері.

Як повідомляється в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", щойно чоловіки ступили у воду, миттєво дістали удар струмом і пішли на дно.

Як передає кореспондент "Україна 24", трагедія сталася в досить елітному готельному комплексі, де мають слідкувати за безпекою відвідувачів. IT-компанія винайняла цей комплекс для свого корпоративу, тут відпочивали близько 100 людей. Вони не вживали алкоголь надміру, не робили нічого, що могло нашкодити їх безпеці, просто двоє молодиків вирішили скупатися в озері. Перший на ім'я Владислав був у воді на SUP-борді, дошці для катання. Раптом він з неї впав і почав тонути, причому очевидці кажуть, що він добре плавав, але почав раптово йти на дно.

"В якийсь момент він видав дуже гучний крик… І він забився, скажімо так, об воду – почав видавати рухи, які не дуже характерні здоровій людині. І після цього викрику він одразу пішов на дно", - розповів колега загиблих.

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На допомогу чоловіку кинувся його товариш, але допливши до того місця він теж почав кричати і йти на дно. Їх друзі сказали, що треба негайно виходити з води, тому що, ймовірно, тут є струм. Всі вийшли, тіла загиблих дістали за 15 хвилин разом з працівниками готельного комплексу. Намагались надати їм першу допомогу, але марно.

"Приїхало дві швидкі хвилин за 5 після того, як ми зробили виклик. Вони проводили реанімаційні дії протягом 50 хвилин. А до того, як приїхала допомога, ми намагались самостійно надати першу медичну допомогу", - каже очевидиця трагедії.

У поліції поки не дають остаточного висновку, є попередня версія. На березі озера є насосна станція, від неї йде залізна труба, яка впирається в озеро. Тільки через неї міг потрапити струм.

У попередньому висновку судмедексперта причинами смерті вказані механічна асфіксія і ураження електричним струмом.

Нагадаємо, в курортній Кирилівці Запорізької області на пляжі загинув працівник, який обслуговував надувні атракціони. 22-річного хлопця вбило струмом при спробі накачати гумову гірку.

Раніше парамедик Ярослав Вус в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про правила безпечної поведінки на пляжах.