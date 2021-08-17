Дозволу не давали — директор музею Революції Гідності про декорації на Інститутській Активісти зруйнували скандальну інсталяцію, трьох людей затримала поліція

14:42, Сьогодні

Національний музей Революції Гідності не давав дозволу на встановлення скандальних декорацій на вулиці Інститутській — про це заявив генеральний директор музею Ігор Пошивайло в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це неправда, це легко перевірити. В цілому процедура дуже проста. КМДА регламентує проведення будь-яких публічних заходів у центрі Києва. Відкривається картка в "Благоустрої", видається дозвіл, приходять фахівці різних сфер і намагаються зрозуміти, що буде встановлено, яким чином і чи не несе воно небезпеки для громадян, оскільки це публічне місце. А балансоутримувача доводять до відома. Балансоутримувачем території алеї Героїв Небесної Сотні є наш музей", — пояснив він.

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За словами директора музею, вони не відразу з'ясували, що декорації встановлювалися без дозволу.

"Ми почали з'ясовувати, відправляючи інформаційні запити до Мінкульту, КМДА, ми намагалися зрозуміти, що за ситуація. Щоб зупинити подібні дії, потрібно з'ясувати, в чому причина, хто відповідає за це. Я думаю, в тій формі, як це було зроблено, це неприпустимо та обурливо. Ті об'єкти, ті декорації, які насамперед нагадали про драматичні радянські часи, відразу обурили людей. Очевидно, планувалися й інші декорації, які б розповідали про нашу давню історію, про Майдан... Але чомусь почали з цих декорацій. Це місце — рана для багатьох українців, до нього потрібно особливе ставлення", — сказав він.

Водночас кореспондентка "Україна 24" розповіла, що відбувається на місці подій. За її словами, активісти зламали практично всі декорації, від них залишилися лише уламки. Поліція фіксує, що відбувається. Руйнування сталося в той момент, коли на територію алеї Героїв Небесної Сотні приїхав голова КМДА Віталій Кличко. Він обурився установкою декорацій і сказав, що міська влада дозволу на це не давала. Очікується, що незабаром прибуде комунальна служба, яка прибере залишки інсталяції.

Поліція не коментує ситуацію, але під час демонтажу декорацій були сутички. За інформацією журналістів, затримані троє активістів, одному з них зламали руку. Їх забрали до поліції.

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Нагадаємо, декорації були встановлені для постановки до Дня Незалежності. Вони закрили портрети загиблих учасників Майдану на алеї Героїв Небесної Сотні, яка є частиною вулиці Інститутській. Цей факт і тематика декорацій — радянський побут — обурили активістів, які знесли інсталяцію.