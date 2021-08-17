На заході України ураган розбив машину й обірвав дроти У Луцьку та Львові сильно зіпсувалась погода

15:35, Сьогодні

На Західну Україну обрушилася негода. Якої шкоди вона наробила у містах, розповіли в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Потужний буревій зранку налетів на Львів. Здійнявся шквальний вітер — 22 метри за секунду. Чорні хмари вмить закрили небо. Деякі райони міста знеструмило. Комунальники розчищали шляхи від повалених дерев.

Вдарила негода й по Луцьку. Через сильний вітер стара акація впала просто на припарковане авто. Власник "Опеля" шокований. Каже, залишив машину на декілька хвилин, щоб завести дитину в дитсадок. А коли повернувся – побачив повалене дерево на багажнику.

"Вітер сильний піднявся, я поки пішов дітей у садок завести – лежить дерево на машині. Страхова компанія каже, що вона не покриває, тільки ДТП, все виходить тільки власним коштом. Тисяч, напевно, 15 буде як мінімум, у доларах – 400-500, як орієнтовно мені говорили", — сказав власник машини Микола.

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Гілки пошкодили також лінію вуличного освітлення. Декілька годин рух вулицею було перекрито.

"Ми забезпечуємо, щоб люди не ходили біля проводів, також, щоб проїзд звільнили, бо там автомобілі вранці стояли й не могли з двору виїхати", — зазначив патрульний Михайло Воляник.

Додамо, за прогнозом синоптиків, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях – грози, подекуди – шквали.

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