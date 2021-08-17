Україна відправить до Афганістану літак для евакуації людей - Данілов

16:28, Сьогодні

До Афганістану 17 серпня з України відправиться другий літак для евакуації українських громадян.

Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.