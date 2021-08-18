В Україні сьогодні очікуються дощі, грози, град і шквальний вітер У Києві стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +21…+23 градусів

13:44, Сьогодні

138 населених пунктів у семи областях залишилися без світла через негоду. Аварійні роботи тривають. Дощі з грозами синоптики прогнозують і на сьогодні в більшості областей України. А подекуди – ще й випаде град і здійметься шквальний вітер – до 20 метрів за секунду.

Про це ідеться в сюжеті програми «Сьогодні Новини» на телеканалі «Україна 24».

Температура вдень у західних, більшості північних і центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині – до +25 градусів. У столиці стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +21…+23 градусів. На решті території України буде спекотно й без опадів.

Читайте також: Глобальне потепління в Україні: експертка розповіла, чого очікувати від зміни клімату

Нагадаємо, напередодні на захід України обрушилася негода. Потужний буревій зранку налетів на Львів. Здійнявся шквальний вітер — 22 метри за секунду. Чорні хмари вмить закрили небо. Деякі райони міста знеструмило. Комунальники розчищали шляхи від повалених дерев. Вдарила негода й по Луцьку. Через сильний вітер стара акація впала просто на припарковане авто.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років стали рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів, і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас досить спекотно, стає все більше і більше".