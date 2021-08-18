"Скоїти суїцид він не міг": названі дивні обставини в загибелі мера Кривого Рогу Напередодні смерті Костянтин Павлов будував плани на майбутнє

14:50, Сьогодні

У загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова є низка дивних фактів, що вказують, що це було не самогубство.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла громадська діячка Інеса Біла.

"Костянтин був глибоко віруючою людиною. Ви знаєте, що віруюча людина допустити до суїциду не могла. Відкидаємо цю версію одразу. Він був відповідальною, щирою, життєрадісною, доброю, чуйною і цілеспрямованою людиною... У нього були плани на майбутнє. Напередодні ми з нашої громадської організації телефонували йому, ми планували благоустрій в місті Кривий Ріг", - сказала Біла.

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За словами громадської діячки, це наводить на дуже дивні сумніви:

"Чати всі почищені в месенджері, листування з усіма - в Viber, Telegram. Це теж наводить на якісь підозри... Чомусь відео завжди дається дозовано. Чому дозовано? Це теж наводить на якісь домисли... Далі - кажуть, що Костянтин, коли в себе стріляв, був без шкарпеток. На фото після того, як він застрелився, він вже в натягнутих шкарпетках".

Коментуючи знімки з місця смерті, Біла зазначила:

"Якщо ми подивимося на фотографію, коли лежить рушниця окремо, вона лежить в одному місці. Коли на фото з тілом Костянтина - рушниця посунута. Це люди викладають в Telegram-каналах, теж наводить на якісь підозри дуже серйозні".

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у заміському будинку в селі Вільне.

Поліція встановлює обставини смерті криворізького міського голови. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв тримати справу на особистому контролі.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що правоохоронці розглядають три версії причини загибелі мера Кривого Рогу.

"Зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 "Вбивство", проводяться первинні слідчі дії. Безумовно, тут кількість варіантів обмежена: це вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Таке буває, я маю на увазі останнє. Потрібно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, провести експертизу зброї, встановити, чи з цієї зброї був зроблений постріл. Швидше за все, так і є, але це повинно бути точно встановлено. Відповідно, слідчі дії покажуть, чи є ознаки ймовірності якоїсь із трьох версій" , - сказав він.