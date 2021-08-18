Українців попередили про нову хвилю коронавірусу: кількість смертей росте щодня Штам "Дельта" дістався до України

17:44, Сьогодні

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу COVID-19, пов'язана зі штамом "Дельта", її пік припаде на осінь.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Андрій Волянський.

"На жаль, ми бачимо, що ця хвиля вже почалася. Її пік, мабуть, припаде на вересень і жовтень, але щоденне збільшення кількості і нових інфікованих і нових летальних випадків вже відбувається, і ми розуміємо, що ця хвиля неминуча. Ми ще можемо щось ще зробити, щоб її пом'якшити, але те, що вона буде, те, що вона пов'язана з "Дельта"-варіантом, це вже, на жаль, факт", - заявив він.

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Оцінюючи темпи вакцинації в Україні, Волянський зазначив, що певний внесок у колективний захист вже зроблений.

"Але є одне вагоме "але" - ми вакцинуємо не групи ризику, ми вакцинуємо всіх бажаючих. Всі країни, які домоглися якихось успіхів, вони спочатку вакцинували найстарших, потім молодших і молодших. У нас же ми не встигли вакцинувати ані літніх , ані хронічно хворих, і тепер ми вакцинуємо всіх підряд", - сказав імунолог.

На думку лікаря, причина в дефіциті вакцини - "навіть зараз ці близько 7 млн доз - це в п'ять разів менше, ніж у Польщі".

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Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" звернув увагу на поступове зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання. Якщо подивитись на теперішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", — сказав він.

За даними МОЗ, на 18 серпня в Україні було зареєстровано 1447 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 677 осіб і зафіксовано 40 летальних випадків.