У центрі Києва чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю, його затримали
Під час репетиції святкування 30-річчя незалежності сталася надзвичайна подія
У центрі Києва сталася надзвичайна подія на вул. Саксаганського. Її сьогодні перекрили у зв'язку з репетицією святкування 30-річчя незалежності України, і туди прорвався невідомий чоловік зі зброєю.
Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", правоохоронці відразу ж його затримали, але мотиви і деталі події поки невідомі.
Інцидент стався на розі вул. Саксаганського і Руставелі. Автомобіль заїхав на ділянку, перекриту для руху, і намагався їхати далі. Поліцейські зупинили машину, водія попросили вийти, але той поводився агресивно, на прохання відповів відмовою, однак викинув із салону пістолет. Після цього правоохоронці витягли чоловіка з авто і наділи на нього кайданки. Звідки в нього зброя і чи є дозвіл - з'ясовується.
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Нагадаємо, що в середу в центрі Києва відбувається перша репетиція параду до 30-річчя незалежності України.
Всього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, - під час яких з 15:30 до 1:15 планується обмеження руху транспортних засобів, повідомляє КМДА.
Зокрема, з 15:30 до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці:
- Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);
- Хрещатик;
- Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);
- Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);
- Петрівська Алея;
- Паркова дорога;
- Володимирський узвіз;
- Боричів узвіз;
- Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);
- Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).
- З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).
Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).
У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.
У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема й на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.
На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, що прилягають до місць проведення артилерійського салюту.