У центрі Києва чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю, його затримали Під час репетиції святкування 30-річчя незалежності сталася надзвичайна подія

20:47, Сьогодні

У центрі Києва сталася надзвичайна подія на вул. Саксаганського. Її сьогодні перекрили у зв'язку з репетицією святкування 30-річчя незалежності України, і туди прорвався невідомий чоловік зі зброєю.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", правоохоронці відразу ж його затримали, але мотиви і деталі події поки невідомі.

Інцидент стався на розі вул. Саксаганського і Руставелі. Автомобіль заїхав на ділянку, перекриту для руху, і намагався їхати далі. Поліцейські зупинили машину, водія попросили вийти, але той поводився агресивно, на прохання відповів відмовою, однак викинув із салону пістолет. Після цього правоохоронці витягли чоловіка з авто і наділи на нього кайданки. Звідки в нього зброя і чи є дозвіл - з'ясовується.

Читайте також: На День Незалежності поліція в Києві перейде на посилений режим: подробиці

Нагадаємо, що в середу в центрі Києва відбувається перша репетиція параду до 30-річчя незалежності України.

Всього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, - під час яких з 15:30 до 1:15 планується обмеження руху транспортних засобів, повідомляє КМДА.

Зокрема, з 15:30 до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці:

Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);

Хрещатик;

Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);

Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);

Петрівська Алея;

Паркова дорога;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);

Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).

З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).

Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема й на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, що прилягають до місць проведення артилерійського салюту.