Жорстоке вбивство іноземця в Києві: з'явилися нові подробиці За інформацією ЗМІ, жертвою злочинців став громадянин Грузії, який брав участь у кримінальних розборках

19:45, Сьогодні

У Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, які підозрюються у вбивстві громадянина Грузії в Дніпровському районі.

Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24". Свідки події розповіли, що невідомі накинулися на перехожого, спочатку жорстоко били, а потім вистрілили в голову і живіт. Якийсь час той був притомним, але коли приїхала швидка, рятувати було запізно.

За інформацією ЗМІ, убитий громадянин Грузії Роберт Кіпшидзе, який раніше перебував у розшуку як учасник кримінальних розборок в одному зі столичних кафе. Чи пов'язано це з убивством, невідомо. Офіційної інформації від поліції дуже мало.

Поліція вже розіслала орієнтування всім патрулям Києва - розшукують чотирьох чоловіків невисокого зросту, одягнених в усе чорне. Як повідомили криміналісти, за жертвою, можливо, стежили. Жителі двору бачили незнайому машину, яка довго була припаркована в кущах.

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Раніше в поліції Києва повідомили, що 18 серпня близько 11.30 на спецлінію 102 зателефонував чоловік з повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. За адресою негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі.

Прибувши на місце події, правоохоронці розпочали огляд території, опитування заявника та свідків. Також на місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.