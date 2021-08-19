Без вчених нічого не вийде: академік про пропозицію Шмигаля щодо вакцин Сергій Комісаренко згадав сумний досвід України початку 2000-х років

12:04, Сьогодні

Нині виробництво української вакцини від коронавірусу СOVID-19 можливо тільки на базі Національної академії наук, і в разі створення нової структури необхідно буде залучати до неї вчених-фахівців, інакше робота буде безрезультатна. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" розповів голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко.

"Я чув виступ прем'єр-міністра про створення біокластера. Назвіть його як завгодно, ми планували 2009 року створення науково-технологічного центру, з такою самою метою. Це дуже важлива справа, але важливо, щоб вона була правильно організована. Коли йдеться про створення наукомісткого продукту, він має бути створений саме вченими. Міністерство охорони здоров'я та інші структури повинні виступати соціальними замовниками, але наукові продукти повинні створювати вчені. І, на жаль, єдиний зараз центр, де все це може створюватися, - це Національна академія наук, вчені академії можуть створювати ті самі вакцини, тест-системи", - сказав Комісаренко.

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На створення біокластера в 2021 році планується виділити 100 млн грн, Комісаренко вважає, що цих коштів достатньо лише на початковому етапі.

"Її (суми - ред.) вистачить тільки для того, щоб щось розпочати. Все починається з фундаментальної науки, повинні бути вчені, які знають, що робити і як це робити. Звичайно, у них має бути відповідне обладнання, реагенти, експериментальні тварини. Коли ми говоримо про успіх вакцинації, - всі вакцини були зроблені в наукових установах. Якщо в біокластер будуть запрошені вчені, які будуть використовувати досягнення наших вчених - тоді це буде успішним. Якщо ні - ці гроші будуть витрачені просто так. У нас вже є такий досвід - на початку 2000-х МОЗ почало програму створення імунобіологічних препаратів, були витрачені величезні гроші, але ніякого препарату не було створено, бо не звернулися до людей, які вміють це робити", - сказав Комісаренко.

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Зазначимо, що на засіданні Кабміну 18 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ініціативу про створення біокластера "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій", де будуть виробляти вакцини і тест-системи, передає "Укрінформ".

Біокластер - група взаємодіючих між собою організацій (в тому числі промислових), що працюють у сфері біотехнологій.

Раніше в ефірі "Україна 24" Комісаренко розповів, що в Україні розробляється 4 вакцини від коронавірусу. "Українська вакцина буде зроблена не раніше, ніж через рік, а можливо, що й довше. Якщо детальніше, то зараз ми працюємо над чотирма вакцинами", - сказав академік.