Є три моделі: міністр розповів про сценарії епідемії штаму "Дельта" в Україні Олег Немчінов назвав найближчий термін, коли може прийти хвиля "Дельти"

19:32, Сьогодні

Про готовність України до удару штаму коронавірусу "Дельта" розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Традиційно є декілька моделей розвитку (ситуації з епідемією коронавірусу – ред.) – оптимістична, песимістична і посередня. Найбільш песимістична говорить про початок з третьої декади вересня, це за умови, якщо ми будемо ігнорувати вакцинування, не дотримуватись маскового режиму тощо. Якщо у нас щодня збільшується кількість вакцинованих, дотримується масковий режим, безпечна дистанція, тоді ми говоримо про більш оптимістичний сценарій", — сказав він.

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Немчінов зазначив, що Україна не зможе уникнути хвилі нового штаму.

"Але ми цього не уникнемо, як не уникли більшість європейських та північноамериканських країн, азійських країн, де так само на достатньо високому рівні ступінь вакцинування населення. Захворювання омолоджується, в Україні вже вакцинують підлітків, тому що цей штам "Дельта", зокрема, вражає і молодше покоління, яке, навіть безсимптомно хворіючи, повертається до розповсюдження інфекції, зараження інших людей", — попередив він.

Штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. Навесні ВООЗ запропонувала називати штами коронавірусу буквами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Штам "Дельта" сильніший і заразніший, зафіксований високий відсоток госпіталізації. В Україні він був уперше виявлений в кінці червня.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус, але спалах можливий будь-якої миті. "Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я", — заявив він.