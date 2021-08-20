"Україна 24" на День Незалежності проведе спецефір і нагородження "Герої Сьогодні" Новинна команда долучиться до офіційного святкування

11:50, Сьогодні

24 серпня канал «Україна 24» та новини «Сьогодні» проведуть масштабне святкування 30-річчя незалежності країни. Інформаційна команда готує святковий спецефір, а також вручення нагороди «Герої Сьогодні» на мальовничій локації в центрі Києва.

Святкування на головному інформаційному відбуватиметься протягом дня. Ведучі та журналісти готують цікаві репортажі, ексклюзивні сюжети, привітання від зірок шоу-бізнесу та відомих спортсменів.

Новинна команда долучиться до офіційного святкування та транслюватиме головні події, зокрема, парад до Дня Незалежності на центральній вулиці Києва. Наші кореспонденти, телеведучі працюватимуть на основних заходах не тільки у столиці, а й у регіонах. Тому глядачі «України 24» й новин «Сьогодні» отримають повну картину головного дня країни.

Традиційно в День Незалежності Новинна Група Україна вручить премію «Герої Сьогодні». Нагородження відбудеться на мальовничій локації Києва – оглядовому майданчику біля монумента «Батьківщина-Мати». Спеціально для цього буде встановлено сцену, на якій головні ведучі свята Василь Голованов та Віолетта Логунова розповідатимуть про життя героїв і запрошуватимуть їх поділитися власною історією. У заході візьмуть участь найпопулярніші артисти сучасності й видатні спортсмени.

На локації з героями також спілкуватимуться ведучі Катерина Федотенко та Микита Міхальов. У студії «України 24» Олена Цинтила та Сергій Чернишов розповідатимуть про видатних українців.

«Як інформаційний канал ми бачимо своє надзавдання в тому, щоб не просто відстежувати події та вчасно інформувати про них свого глядача, наша місія – помічати героїв буднів. Людей, які роблять цей світ кращим, виконуючи, здавалося б, звичайні речі. Нагорода «Герої Сьогодні» – це щира подяка простим українцям, невідомим широкому загалу, але їхніми подвигами варто пишатися. Ми відзначаємо людей, здатних на неймовірні вчинки, тих, хто готовий жертвувати всім заряди порятунку інших. Це герої, які творять історію. Герої, які живуть серед нас», – зазначив головний редактор Новинної Групи Україна Юрій Сугак.

З 17.00 до святкування в ефірі долучаться ведучі авторських програм Тигран Мартиросян, Євгеній Кисельов та Наташа Влащенко.

Нагадуємо, що 25 серпня стартує грандіозний мультимедійний проєкт «Україна, яку будуємо ми», в якому будемо згадувати історію України та розповідати про ключові моменти становлення незалежності.