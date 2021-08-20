Зустріч Зеленського і Меркель: українці розповіли, яких результатів очікують Більш ніж половина українців вважають загрозою для України "Північний потік-2"

13:12, Сьогодні

57% українців, які взяли участь у соцдослідженні, вважають, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель ще має великий вплив на арені міжнародної політики. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Найімовірнішими результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Ангели Меркель респонденти, які обізнані про зустріч, вважають покращення партнерських відносин між Україною та Німеччиною (25%), відновлення Нормандського формату перемовин для пошуку шляхів вирішення конфлікту на Сході України (23%), певні поступки/гарантії Німеччини на користь України у питанні будівництва 'Північного потоку-2' (22%) та посилення впливу західних країн на політику Володимира Зеленського (21%). Не змогли відповісти 31,4% респондентів.

58% опитаних вважають російський газопровід "Північний потік-2" загрозою економіці України. Вважають, що він не є загрозою, 8,2%. Ще 11,8% респондентів зазначили, що не знають, що таке "Північний потік-2".

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 1000 осіб. Цільова аудиторія — населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення — 18 серпня 2021 року.

Нагадаємо, США та Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва "Північного потоку-2". Вони зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до 10 років. Крім того, Німеччина продовжить просувати енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

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Раніше результати соцопитування Gradus Research виявили, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних українців.