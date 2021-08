"Дякую, Росія": знаменитий режисер осоромився під час Одеського кінофестивалю Террі Гілліам під час вручення йому нагороди переплутав Україну з РФ

23:03, Сьогодні

Відомий голівудський кінорежисер Тері Гілліам на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі осоромився, переплутавши Україну з Росією.

Подробиці інциденту розповів у Facebook ексглава Держкіно України Пилип Іллєнко.

"Кінорежисер Тері Гілліам, якому щойно вручили нагороду за внесок у розвиток кінематографу на ОМКФ, приймаючи її на сцені сказав "Thank you, Odessa, thank you, Russia!". Гілліам, перебуваючи три дні в Одесі, так і не захотів помітити, що він не у Росії. Дякую ведучім церемонії Яніні Соколовій та Олегу Панюті (ведучий каналу "Україна" - ред.), які одразу пояснили, що Одеса це Україна", - написав Іллєнко.

Скандал також прокоментував у Facebook український кінорежисер Олег Сенцов.

"Террі, Одеса - це Україна!" – написав він.

Нагадаємо, що голівудський режисер Террі Гілліам відомий роботами над фільмами "12 мавп" і "Страх і відраза в Лас-Вегасі".