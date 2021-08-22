День українця відзначають за кордоном: привітання з різних куточків планети Українська діаспора дуже активна

14:00, Сьогодні

На День українця, 22 серпня, наші співвітчизники, які проживають у різних країнах світу, передали привітання і розповіли, як готуються до святкування Дня Незалежності.

Українка Олена Ліма, яка проживає в Австралії вже 11 років, в ефірі телеканалу "Україна 24" відповіла на запитання, чи святкує вона День українця:

"Святкуємо, ми зустрічаємося з нашими друзями-українцями. Я намагаюся розповісти своїм синам. Мій молодший син народився тут, і не був ще в Україні. Я намагаюся розповісти йому про Україну, показати фотографії, розповісти про коріння, про його дідуся і бабусю, звідки він. Мій дорослий син, ми приїхали сюди, коли йому було 7 років, він ще пам'ятає Україну, намагається розповісти брату про Україну. І звісно, ми готуємо борщ".

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Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький розповів, що українці в Італії також готуються святкувати 30 років Незалежності.

"Багато українців поїхали святкувати в Україну. Пом'якшилися умови антиковідні і дуже багато українців поїхали, хтось не мав можливості бути вдома рік, два. В Італії про Україну говорять насамперед через такі міжнародні акції, як "Євробачення", виступи українських учасників дуже широко обговорювалися, потім чемпіонат Європи з футболу, де теж Україна… В останні роки італійці мали змогу краще пізнати українців, і їх ставлення тільки кращає", - сказав він.

За словами Городецького, італійці дещо подібні до українців за менталітетом:

"Українці дуже добре вживаються в італійське середовище. Як правило італійці не мають проблем з українськими домашніми працівниками, людьми, які працюють в сім'ях. Українкам довіряють найдорожче, що в них є - малих дітей і власних батьків. Це багато про що говорить".

Українка Діана Штайнер, яка побудувала успішну модельну кар'єру в Австрії, розповіла, що у Відні дуже багато українців:

"Я думаю, налічується 9 тисяч, або й більше українців. Я впевнена, що на День Незалежності ми побачимо багато людей у вишиванках у Відні у самому центрі. Це відбувається дуже часто, тому що українці завжди підтримують один одного і діаспора дуже активна… В нас, до речі, є дуже великий красивий парк, там встановлено пам'ятник козаку. Я вважаю, це точка, де завжди збирається багато українців. Я впевнена, що ми теж підемо сім'єю гуляти в парк".

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