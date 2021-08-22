В Україні створять фонд для допомоги ветеранам: у Кабміні розкрили подробиці

Ветеранський фонд на гарантіях держави залучатиме міжнародну донорську допомогу

Павло
Заяц

Український ветеранський фонд, який запрацює 2022 році, дозволить значно розширити можливості фінансування ветеранських програм.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Коментуючи допомогу ветеранам в Україні, вона зазначила:

"Звичайно, грошей ніколи не буває достатньо, і, на жаль, наша фінансова політика потребувала б удосконалення по відношенню до Міністерства у справах ветеранів. Але ми розглядаємо додаткові інструменти".

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За словами міністерки, цьогоріч Кабмін підтримав ініціативу Мінветеранів:

"Урядом прийнято постанову про створення державної установи Український ветеранський фонд, який буде на гарантіях держави залучати міжнародну донорську допомогу і розвивати всі наші напрямки діяльності – це і підприємницькі ініціативи, і розвиток громадських активностей ветеранів, психологічна реабілітація, медичне забезпечення, забезпечення житлом та інші привілеї або пільг, які отримують наші ветерани".

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Раніше Міністерство у справах ветеранів України виступило з ініціативою створення Українського ветеранського фонду - державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих з подальшою реабілітацією та реінтеграцією до мирного життя через відповідні проєкти. 

Очікується, що фонд стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі – за рахунок надання грантів, бізнес-стартапів для ветеранів, реабілітації захисників України, розвитку ініціатив громадянського суспільства та інших напрямів.

Український ветеранський фонд має запрацювати вже з 1 січня 2022 року.

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