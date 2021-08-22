В Україні створять фонд для допомоги ветеранам: у Кабміні розкрили подробиці Ветеранський фонд на гарантіях держави залучатиме міжнародну донорську допомогу

15:19, Сьогодні

Український ветеранський фонд, який запрацює 2022 році, дозволить значно розширити можливості фінансування ветеранських програм.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Коментуючи допомогу ветеранам в Україні, вона зазначила:

"Звичайно, грошей ніколи не буває достатньо, і, на жаль, наша фінансова політика потребувала б удосконалення по відношенню до Міністерства у справах ветеранів. Але ми розглядаємо додаткові інструменти".

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За словами міністерки, цьогоріч Кабмін підтримав ініціативу Мінветеранів:

"Урядом прийнято постанову про створення державної установи Український ветеранський фонд, який буде на гарантіях держави залучати міжнародну донорську допомогу і розвивати всі наші напрямки діяльності – це і підприємницькі ініціативи, і розвиток громадських активностей ветеранів, психологічна реабілітація, медичне забезпечення, забезпечення житлом та інші привілеї або пільг, які отримують наші ветерани".

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Раніше Міністерство у справах ветеранів України виступило з ініціативою створення Українського ветеранського фонду - державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих з подальшою реабілітацією та реінтеграцією до мирного життя через відповідні проєкти.

Очікується, що фонд стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі – за рахунок надання грантів, бізнес-стартапів для ветеранів, реабілітації захисників України, розвитку ініціатив громадянського суспільства та інших напрямів.

Український ветеранський фонд має запрацювати вже з 1 січня 2022 року.