У Києві обмежують рух на дорогах — подробиці Журналіст розповів, як Київ готується до Дня Незалежності

10:52, Сьогодні

Київ готується до святкування Дня Незалежності, частину вулиць у центрі столиці перекриють до завершення всіх урочистостей 24 серпня. Будуть перекриті вулиці Михайла Грушевського, Липська, Шовковична, Володимирська, Рильський провулок, Ярославів Вал, Мала Житомирська, Михайлівський провулок, Лисенка і Богдана Хмельницького.

Детально про ситуацію в Києві напередодні Дня Незалежності розповів журналіст "Україна 24" в програмі "Сьогодні Ранок".

"На Майдані Незалежності встановлюють з одного боку сцену, з іншого - трибуну, площу активно миють і прибирають. Репетиції параду сьогодні вже не буде, побачимо його вже 24 серпня. У параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, 100 літаків і 400 одиниць техніки", — розповів він.

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Щодо ситуації на дорогах, за його словами, в центрі на всіх перехрестях чергує багато правоохоронців, але поки що рух не обмежували, заторів немає. Але трохи пізніше обіцяють обмежити проїзд і закрити вулиці Хрещатик, Грушевського, Паркову дорогу, а також на деяких вулицях рух буде обмежено. Крім того, обмежено рух буде і біля моста Метро. Обмеження торкнуться і міського транспорту. Сьогодні закриють на вхід і вихід станцію метро "Золоті ворота", будуть обмеження і для наземного транспорту.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.