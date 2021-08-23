Україна відзначає День прапора: як святкують у різних регіонах Найбільші урочистості відбулися за участі Володимира Зеленського на Черкащині

15:59, Сьогодні

На світанку 23 серпня в День державного прапора у небі над Києвом замайорів стяг завбільшки з тенісний корт. Його підняли за допомогою дрону і це національний рекорд.

В сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" повідомляється, як відзначають День прапора у різних регіонах України.

Найбільші урочистості відбулися на Черкащині. У географічному центрі України селі Мар'янівка замайорів найбільший стяг регіону. Підняли його на території арт-об'єкта "Серце України". Композиція складається із 25 пар крил, що символізують 24 області та Автономну Республіку Крим. Виготовлений арт-об'єкт зі сталі компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Читайте також: Зеленський про 30-річчя Незалежності України: нашій країні набагато більше

У церемонії підняття прапора взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він привітав українців зі святом.

"Це гордість, коли наш прапор звільняв десятки міст та сіл на Донбасі, вдячність, коли допомагав гасити пожежі в Туреччині та Греції, сльози, коли наш прапор супроводжує в рай загиблих захисників України. Поважати прапор можна без галасу, співати гімн без пафосу, допомагати армії без фаєрів і бути українцем без...тут без варіантів – просто бути українцем", - заявив Зеленський.

фото - president.gov.ua

Своєю чергою, в Харкові встановили рекордний флагшток. За проєктом він 102 метри, його можуть визнати найбільшим у Європі. Аби така височезна конструкція трималась надійно, фундамент зробили завглибшки з триповерхівку.

"Зараз найвищим флагштоком за усіма зафіксованими показниками є флагшток у Фінляндії – висота становить 100 метрів. Наш флагшток – 102 метри. Коли це буде зафіксовано, ми про це повідомимо світовій спільноті", - розповіла директорка департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації Людмила Терещенко.

Читайте також: День українця відзначають за кордоном: привітання з різних куточків планети

До Книги рекордів України планують занести прапор Дніпра. Це найбільший стяг, який підняли пожежними драбинами на 30 метрів. У міськраді кажуть, що такий захід став символом нескореності держави.

"Ми трішки потренувалися і за допомогою пожежної автодрабини та клінчатого підйомника втілили це в життя. Прапор один з найбільших в Україні. Його висота 18 метрів, ширина – 12 метрів", - розповів начальник обласного управління ДСНС Андрій Кульбач.

З нагоди Дня прапора та ювілею Незалежності у вишиванку вдягли засновника Одеси Дюка де Рішельє. Її розробила індивідуально дизайнерка Світлана Наконечна. Різнобарвна сорочка – ручної роботи. Замайорів і тридцятиметровий український прапор на Потьомкінських сходах. Довжина стягу цьогоріч символічна та дорівнює рокам незалежності України.

Нагадаємо, що 24 серпня Україна відзначить З0-у річницю Незалежності.

В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.