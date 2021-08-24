Рінат Ахметов привітав українців з Днем Незалежності: "Довгих мирних років і процвітання" "Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна"

08:00, Сьогодні

24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-річчя проголошення Незалежності. Президент SCM Ринат Ахметов привітав українців зі святом:

"Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна. Країна, у якій кожен робить свій внесок у загальний добробут.

Ми долали й долаємо непрості обставини завдяки героїзму кожного. Завдяки медикам, які ведуть боротьбу за життя.

Завдяки вчителям, які виховують у новому поколінні прагнення до знань.

Завдяки працівникам промисловості, які зберігають та підтримують стабільність економіки України.

Завдяки героїзму тих, хто захищає нашу країну.

Тих, хто працює в полі та під землею.

У морі та на суші.

У наукових інститутах і дитячих садках.

Я бажаю всім нам довгих мирних років та процвітання.

Упевнений, на нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості нашою країною.

Зі святом, дорогі друзі! З Днем Незалежності України!"