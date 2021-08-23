Перестрілка під час циркової вистави: нові подробиці інциденту під Києвом Обидва учасника конфлікту потрапили до СІЗО, їм загрожують тюремні терміни

21:31, Сьогодні

У місті Васильков Київської області в цирку сталася стрілянина. Двоє чоловіків не поділили місця і схопилися за пневматичну зброю. В результаті один отримав поранення стегна, в іншого пошкоджена автівка.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" телеканалі "Україна 24", пересувний цирк у Василькові вже тиждень розважає місцевих. Сюди щовечора приходить близько сотні людей – найчастіше це батьки з малими дітьми. Напередодні вони стали свідками видовищного "шоу". Під час вистави між двома чоловіками виникла суперечка. Обидва прийшли зі своїми дітьми і нібито не поділили місця. Вони вийшли з'ясовувати стосунки на вулицю і розв'язали стрілянину.

"Один з відвідувачів дістав наган із гумовими кулями, почав стріляти в автомобіль другого відвідувача. У відповідь той дістав теж свій зареєстрований пістолет Макарова і почав стріляти у відповідь", - розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

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Адміністратор шапіто розповів, що того вечора циркова зала була наполовину порожньою, тому вільних місць було достатньо. Боротьбу за сидіння двоє батьків влаштували радше із принципу.

Згодом стане відомо, що один з учасників конфлікту – радник очільниці міста Васильків. Брат учасника конфлікту розповів зі слів 9-річного племінника, як розгорталися події:

"Підходить якийсь дядя і каже: це моє місце. Батько каже – "друже, добре, твоє – то твоє, оце мене людина посадила, давай позвемо розберемося". Він батька б'є по руці – "я тобі сказав, це моє місце", от так і каже. Батько каже – "ти що, дурний, давай вийдемо поговоримо".

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В результаті "розмови" обидва учасника конфлікту опинилися в СІЗО. Хоча зброя в обох пневматична і зареєстрована, поліція з'ясовує, чому прийшли з нею в громадське місце. Відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Одному з чоловіків гумова куля поцілила в стегно, в іншого – розбиті вікна автівки. За те, що розпочали стрілянину біля цирку, чоловікам може загрожувати від 3 до 8 років за гратами.

Раніше в Києві поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна своєї квартири і погрожував підірвати будинок гранатою.

Поліція затримала стрілка, виявилося, що він був у стані сп'яніння. Слідчі вилучили з квартири пневматичну гвинтівку, стартовий пістолет і речовини, схожі на наркотики. Йому інкримінували незаконне зберігання наркотиків і дрібне хуліганство.