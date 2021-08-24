Парад до Дня Незалежності: пряма трансляція на "Україна 24" Телеканал і редакція сайту "Україна 24" вітають наших читачів і глядачів!

09:29, Сьогодні

24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. В цей день у Києві проходить масштабний військовий парад. У заході беруть участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка і авіація.

Загальнонаціональний телеканал "Україна 24" транслює парад на День Незалежності в прямому ефірі. Ведучі телеканалу разом з глядачами побачать все найцікавіше і найважливіше.

Телеканал і редакція сайту "Україна 24" вітають наших читачів і глядачів з головним святом країни!

Нагадаємо, 25 серпня на каналах "Україна" і "Україна 24" вийде унікальний проєкт "Україна, яку будуємо ми", присвячений 30 рокам Незалежності.

Унікальність мультимедійного проєкту в тому, що, починаючи з 25 серпня, щодня в ефірі телеканалів ми будемо згадувати історичні події України. Журналісти готують матеріали, щоб нагадати глядачам про значущі, переломні, головні моменти становлення вільної держави та наголосити на культурних досягненнях.

Кожен із 30 днів спецпроєкту буде присвячений одному року незалежності. Телеканали "Україна" та "Україна 24" разом із новинами "Сьогодні" детально висвітлюватимуть історичну хроніку у форматі щоденних сюжетів в авторських програмах та прямоефірних студіях. Наша команда працює на повну силу, аби показати багатогранність і дивовижний потенціал нашої держави.