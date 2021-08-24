Це неймовірна ідея — відома актриса про Саміт перших леді Робін Райт розповіла, що можуть зробити для своїх країн перші леді та джентльмени

14:15, Сьогодні

Перші леді або джентльмени можуть багато зробити для суспільства, заявила відома акторка, виконавиця ролі Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" Робін Райт у розмові з українськими ЗМІ, серед яких був телеканал "Україна 24".

"Коли я думаю про перших леді та про те, які вони мають можливості, чого від них очікують, що вони можуть зробити з того, що їхні чоловіки-президенти, можливо, зроблять не в першу чергу, це все в мене асоціюється майже з материнством. Вони мають стійкість, вони мають енергію, вони мають доступ і вплив, щоб приділити більше уваги тим речам, про які можуть забувати. Леді Діана — ідеальний приклад. Скільки всього вона зробила для дітей і для боротьби з бідністю й у сфері освіти, і не тільки. Насправді було так багато гідних перших леді, які виносили проблеми з тіні. Проблеми, які інші зі своїх офісів, адміністрацій, можливо, не помічають", — сказала вона.

Читайте також: У російських пропагандистів істерика — журналістка про Кримську платформу

Акторка зазначила, що Саміт перших леді та джентльменів — це чудова ідея.

"Я вважаю, що це неймовірна ідея - зібрати перших леді та джентльменів в одному приміщенні. Щоб вони могли подискутувати, або просто знайти розуміння того, що ми рівні у правах. Разом ми можемо робити більше і набагато краще, і значно сильніше. І я думаю, це основне — якщо ми можемо отримати це спільне розуміння між жінками та чоловіками в одній кімнаті. Коли ти думаєш про закони та політику, вони можуть багато чого змінити. Але в таких умовах, як сьогодні, у нас немає гарантії, що це станеться. Це змушує нас об’єднуватися — чоловіків і жінок, аби отримати владу і можливості, щоб поділяти цю владу. Саме це допоможе найбільш вразливим людям у світі. Перші леді зібралися тут, щоб поговорити про права людини та про добробут людини після цієї пандемії коронавірусу, як ми будемо перезапускатися. І немає нічого кращого, аніж жінка на чолі цього корабля. Ми ростимо дітей, ми робимо 14 речей одночасно. Це в нашій крові. Для того щоб мати той рівень розуміння між жінками та чоловіками, нам потрібно створювати нові рішення разом, тому що ми по-різному думаємо. І дякувати Богу, це так. Ми маємо найкраще з двох світів", — сказала вона.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відбувся Саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності", ініціатором якого виступила перша леді України Олена Зеленська.

Того ж дня у столиці України також розпочав роботу перший саміт Кримської платформи. Від участі в ньому відмовилися Азербайджан і Китай — їх відсутність прокоментував політтехнолог Юрій Подорожній.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", — сказав він.