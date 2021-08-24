Україна повинна дивитися вперед: експрем'єр привітав українців з Днем Незалежності Арсеній Яценюк розповів, які кроки зміцнять незалежність України

15:03, Сьогодні

З 30-м Днем Незалежності привітав українців колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24".

"З Днем Незалежності, вільна країно! Сердечно вітаю всіх, для кого сьогоднішній ювілей є особистим святом, хто відчуває причетність до розбудови нашої держави. Особлива шана і вдячність нашим воїнам, героям-захисникам, які оберігають нашу державу і нашу незалежність від російської навали. Ми йшли і йдемо шляхом боротьби, яка тривала і до, і після 1991 року. Циркуляри про заборону української мови в царській Росії, більшовицькі загони Муравйова, придушення національної революції на початку минулого століття, колективізація, Голодомор, підвали НКВД, ГУЛАГи... Українці як ніхто знають, яких трагедій і скількох життів варта відсутність власної держави та як потрібно боротися за свою незалежність. Ми вибороли свою перемогу і за 30 років пройшли важливий період становлення", — сказав він.

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Яценюк розповів, що саме зміцнює незалежність держави.

"Україна повинна дивитися вперед, будувати плани, здійснювати реформи, ставати міцнішими і успішнішими. Чим ефективніша наша економіка, чим вища якість освіти, чим вищий добробут кожного громадянина, кожного з вас, чим впевненіший голос нашої країни на міжнародній арені - тим сильнішою є наша незалежність. Віримо у свій спільний дім, у свою Україну. Адже як писав великий Кобзар: "У своїй хаті — своя правда, і сила, і воля". Щастя вам і вашим родинам!" — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. В цей день у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.