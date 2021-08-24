Гордон про День Незалежності: те, що сьогодні відбувалося весь день – просто надихає Журналіст похвалив святкові заходи

21:49, Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" привітав українців з 30-ю річницею Незалежності.

"Хотів би привітати усіх, хто нас дивиться, з нашим прекрасним святом – нашій улюбленій країні сьогодні 30 років. І це прекрасно. І країна наша прекрасна, і люди прекрасні, і те, що сьогодні відбувалося весь день – ну просто надихає. Мені це дуже сподобалося. І сьогодні, і вчора, і позавчора усі заходи, які були в Україні, і зараз ще тривають святкові заходи. Вони надихають, доводять, що наша країна є, наша країна буде, і все буде добре", - заявив Дмитро Гордон.

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Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. Цього дня у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.