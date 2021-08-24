Гордон про військовий парад в Україні: не люблю, коли брязкають зброєю, але він необхідний Також журналіст оцінив промову президента Володимира Зеленського

22:21, Вчора

Святковий парад до Дня Незалежності України 24 серпня є необхідним заходом на тлі бойових дій на сході.

Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" висловив журналіст Дмитро Гордон.

"Я в принципі противник військових парадів. Я не люблю, коли брязкають зброєю. Особливу огиду в мене викликають паради в Москві на Красній площі. Це паради людей, які хочуть атакувати й проводити агресію. Що стосується України: якби у нас сьогодні було мирне життя, якби в нас не було бойових дій постійних на сході, якби в нас не було анексії Криму та частини Донбасу, я думаю, військовий парад не потрібен був би, напевно, хоча 30 років - це дата серйозна", - сказав він.

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При цьому він підкреслив, що "оскільки ми знаходимося фактично в стані війни, такий парад необхідний".

"Мені він дуже сподобався. Мені дуже сподобалася промова президента. Вона була неперевершена. Все було прекрасно в цій промові. Мені тільки не вистачало подяки на адресу Леоніда Кравчука. Він цю незалежність нам приніс на блюдечку з блакитною облямівкою. Тому мені не вистачало в блискучій промові Зеленського привітання на адресу Кравчука", - сказав Гордон.

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. Цього дня у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" привітав українців з 30-ю річницею Незалежності.

"Хотів би привітати усіх, хто нас дивиться, з нашим прекрасним святом – нашій улюбленій країні сьогодні 30 років. І це прекрасно. І країна наша прекрасна, і люди прекрасні, і те, що сьогодні відбувалося весь день – ну просто надихає. Мені це дуже сподобалося. І сьогодні, і вчора, і позавчора усі заходи, які були в Україні, і зараз ще тривають святкові заходи. Вони надихають, доводять, що наша країна є, наша країна буде, і все буде добре", - заявив Гордон.