"Ніколи не забудемо": Гордон сказав, як Путін "привітав" Україну з Днем Незалежності За словами журналіста, Путін зробив "фатальну помилку, нацькувавши росіян на українців"

23:06, Вчора

Президент Росії Володимир Путін агресією проти України згуртував українців більше, ніж будь-який політик або громадський діяч.

Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" висловив журналіст Дмитро Гордон. Коментуючи репліку ведучого, що Путін не привітав Україну з Днем Незалежності, Гордон заявив:

"Ми засмутилися. Ми сильно переживаємо, що Путін не привітав Україну. Він вже "привітав" Україну, коли відняв Крим і Донбас. І ми це "привітання" ніколи не забудемо. Взагалі Путін - це людина, якій, я вірю, в Україні поставлять пам'ятники. Жоден український президент, громадський діяч, лідер думок не зміг згуртувати Україну так, як згуртував Путін".

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При цьому журналіст підкреслив, що президент РФ "зробив, звичайно, фатальну помилку, нацькувавши росіян на українців".

"Я хочу подивитися на нього, коли йому доведеться вирішувати питання з талібами, і коли Україна йому допомагати не буде, і Білорусь - теж. Геополітичний стратег. Це треба ж було мати мізки... живуть два народи в мирі й дружбі - Росія та Україна. Навіщо він це зробив? Що він виграв? Крим отримав, частину Донбасу? Так він віддасть це все, або ті, хто прийдуть за ним. Це ж історична справедливість. Забрав чуже - віддаси. Не будеш добре жити з чужим. Це крадене. Ну треба було зробити таку ідіотську геополітичну помилку? Огидно. Тому його привітання... нехай привітає себе", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. Цього дня у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" привітав українців з 30-ю річницею Незалежності.

"Хотів би привітати усіх, хто нас дивиться, з нашим прекрасним святом – нашій улюбленій країні сьогодні 30 років. І це прекрасно. І країна наша прекрасна, і люди прекрасні, і те, що сьогодні відбувалося весь день – ну просто надихає. Мені це дуже сподобалося. І сьогодні, і вчора, і позавчора усі заходи, які були в Україні, і зараз ще тривають святкові заходи. Вони надихають, доводять, що наша країна є, наша країна буде, і все буде добре", - заявив Гордон.