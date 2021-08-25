"Попереджати не будуть": Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ Журналіст зазначив, що "є багато інших способів", крім наступу зі зброєю

12:27, Сьогодні

Українська армія на Донбасі може почати наступ без попередження, коли керівництво зрозуміє, що настав час. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Про наступальні дії на Донбасі не будуть попереджати ані населення України, ані наших ворогів у Росії. Коли українська армія і верховний головнокомандувач зрозуміють, що настав час, будуть наступальні дії, без попередження", - сказав журналіст.

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На запитання, що може постраждати цивільне населення, Гордон відповів, що "є багато інших способів" наступу.

"А хто сказав, що потрібно наступати зі зброєю? Є багато інших способів. Я не буду зараз говорити на цю тему", - сказав Гордон.

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Раніше Гордон в ефірі каналу "Україна 24" висловив думку, що масового наступу Росії на Україну восени не станеться, тому що Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни". "Почнуть гинути росіяни. Ну ось якщо росіяни, припустимо, зайдуть на територію України. Почнуть їх вбивати, українці захищатимуть свою землю. Підуть труни в Росію. Це Путіну потрібно? Я сумніваюся", - сказав журналіст.

Нагадаємо, у квітні президент Інституту економічного аналізу, ексрадник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов назвав точну дату можливого нападу Росії на Україну. На його думку, "як тільки весь газ в Європу піде по "Північному потоку-2", геополітична цінність України різко впаде і для Європи, і для США, це буде ідеальний час для здійснення Путіним виплеканої ним мрії про нову великомасштабну агресію проти України".