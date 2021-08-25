65 громадян Афганістану попросили в України статус біженця - речник Держприкордонслужби Всього на цей час Україна евакуювала 250 осіб, з них 50 українців

13:22, Сьогодні

65 громадян Афганістану попросили в Україні статус біженця. Про хід евакуації з Кабула в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За півтора тижня в Україну з Кабула прибули три евакуаційні рейси: перший 16 серпня, а також на вихідних - 22 та 23 серпня. Всього на них перебувало близько 250 пасажирів, серед них громадяни України, яких наша держава евакуювала з Афганістану. Роботою з евакуації та організації займалося Міністерство закордонних справ, також брали участь інші державні органи. Співробітники Держприкордонслужби забезпечували безпосереднє оформлення осіб, які прибули, на державному кордоні, в аеропорту", - розповів спікер.

Демченко зазначив, що серед іноземних громадян, яких евакуювала Україна, переважали громадяни Афганістану.

"Якщо говорити про наших співвітчизників, то це понад 50 громадян, решта - іноземці. На першому рейсі були також громадяни Таджикистану, Хорватії, Нідерландів, Білорусі, але найбільше серед іноземців - громадян Афганістану. Серед них частина - члени сімей наших співвітчизників, крім того, це журналісти, громадські діячі", - сказав представник ДПСУ.

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65 громадян Афганістану звернулися по допомогу до України, і Міграційна служба розгляне їхні заяви про статус біженця.

"Ті, кому була потрібна допомога держави, на кордоні подавали заяви про надання їм статусу біженця, таких 65 громадян Афганістану. Частина іноземців, прибувши в "Бориспіль", купувала квитки й відбувала в інші країни. Ті, кому потрібна подальша допомога України, будуть передані представникам Міграційної служби, яка розглядатиме надання статусу біженця", - розповів Демченко.

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Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і деякі європейські країни евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, у тому числі й Афганістану.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів про три завдання, які потрібно вирішити для евакуації українських громадян. "Перше - це безпечний приїзд людей в аеропорт. Йдеться про те, що біля аеропорту створено кілька блокпостів, які потрібно пройти, плюс там знаходиться велика кількість людей, які намагаються потрапити хоч на якісь літаки. Друге завдання - посадка людей на літак. Це також ускладнено через те, що велика кількість людей у самому аеропорту, тому нам потрібно дбати, щоб саме наші люди сіли на правильний літак. Також ми працюємо над вирішенням технічних деталей польоту, обслуговуванням літака. З огляду на ситуацію, що склалася, деякі компанії припинили свою діяльність. І третє завдання - отримання дозволу на виліт і безпечний вихід з простору Афганістану", - сказав Ніколенко.