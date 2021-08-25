Основним фактором стресу майже третина українців вважають війну на Донбасі – опитування На другому місці - інфляція, зростання цін, нестабільний курс гривні

15:35, Сьогодні

Основним фактором суб’єктивного стресу майже для третини українців є військове протистояння на Сході. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Отже, основними проблемами на рівні країни українці вважають: військове протистояння на Сході – 28%, інфляція, зростання цін, нестабільний курс гривні – 25%, корупція, хабарництво виборних і посадових осіб – 24%, нестача грошей, щоб жити нормально й не влазити в борги – 21%, криза державного управління, відсутність порядку в країні – 20%, байдужість влади до проблем простих громадян – 20%, низький рівень медичного обслуговування – 14%, низький рівень соцзахисту вразливих груп населення – 13%.

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Для визначення рівня суб’єктивного стресу був використаний опитувальник ШВС-10 (The Rerceived Stress Scale-10, (PSS-10)) – шкала, що складається з 10 запитань, завданням якої є визначення того, наскільки стресовим люди вважають своє життя останнім часом.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 26 липня 2021 року, розмір вибірки – 1000 респондентів.

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Нагадаємо, в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон заявив, що українська армія на Донбасі може почати наступ без попередження, коли керівництво зрозуміє, що настав час:

"Про наступальні дії на Донбасі не будуть попереджати ані населення України, ані наших ворогів у Росії. Коли українська армія і верховний головнокомандувач зрозуміють, що настав час, будуть наступальні дії, без попередження".

Раніше результати соцопитування Gradus Research виявили, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних українців.