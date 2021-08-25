Децентралізація медицини в Україні призвела до катастрофічних наслідків - Тодуров Лікар вважає, що місцева влада не може забезпечувати потреби лікарень

20:33, Сьогодні

Лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"Єдиний медичний простір - це коли всі клініки кимось управляються. У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років", - сказав Борис Тодуров.

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За словами лікаря, в Україні децентралізація, "на жаль, призвела приблизно до таких самих катастрофічних ситуацій".

"Сьогодні Академія наук працює сама по собі - свій статут, своє фінансування, свої основні завдання. Наукових серйозних розробок немає, тому що їх не фінансують. 99% академічних грошей йде на зарплату, закупівлю основних медикаментів, утримання інститутів, на наукові програми виділяється самий мізер. Регіональні лікарні сьогодні стали казенними підприємствами, які підпорядковуються міським, обласним радам. Єдина система - це не означає, що установи безпосередньо підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я або Академії наук, а це коли існує управлінська вертикаль. Її сьогодні немає. Більш того, система оплати за НСЗУ диктує такий підхід: ми будемо оперувати чи лікувати тільки те, що рентабельно. Немає стратегічного підходу", - заявив він.

Як зазначив кардіохірург, COVID-19 "показав всю слабкість цієї системи, коли районні лікарні кинуті на самовиживання, коли немає фінансування на це, державної програми, яка б розподілила зусилля всіх лікарень".

Нагадаємо, в рамках децентралізації все громади з 1 січня 2021 року перебувають на прямих міжбюджетних відносинах. В результаті зміни Адмінустрій України, укрупнення районів, лікарні передали у власність територіальних громад.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що органи місцевого самоврядування повинні забезпечити утримання та модернізацію медичних установ, пише "Укрінформ".

"В Україні пройшла децентралізація... Раніше центральні районні лікарні перейшли на баланс ОТГ, відповідно ці медустанови змінили власника і чекають нових підходів до їх утримання... Програма медичних гарантій оплачує послуги в цих лікарнях, відповідальність органів місцевого самоврядування як власника лікарні - забезпечити утримання установи, її технічну модернізацію і технічне переоснащення лікарень, пошук і надання комфортних умов проживання та перебування в лікарнях медичному працівнику", - сказав Ляшко.